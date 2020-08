Gewoon weer een keertje over voetbal lullen in de kroeg

As Dick me hullep nodig hep, dan belt-ie me maar thuis

Want, hij zit in Amerika en ik zit voor de buis

Want zonder mijn adviezen, gaat 'ie geheid verliezen

Dan krijgt 'ie de volle laag en zit 'ie na twee weken gewoon weer in Den Haag

Nou kijk, in principe is 't allemaal heel erg makkelijk

Want je speelt gewoon elf tegen elf, het spelletje he

Dan kan er niemand vrijstaan

En als je dan in ogenschouw neemt dat die bal gewoon rond is

En dan heb je zo'n poortje. Daar moet die bal in

Nou, in principe, als je d'r eentje meer maakt dan je tegenstander, heb je gewonnen

Dus, als Dich zich aan al deze adviezen gaat houwen,

dan weet ik zeker dat 'ie Wereldkampioen gaat worden

Jordi, niet met die bal in de huiskamer

Om te beginnen moet Dick bij iedere wedstrijd,

moet 'ie om elke pols een gouwe horloge dragen

Als 'ie nou de hele tijd op dat ene horloge gaat wijzen,

dan kan die scheidsrechter natuurlijk denken van

Hij moet 't tijdrekken in de gaten houwen, of zo

Maar hij kan natuurlijk ook denken:

Als ik Nederland een penalty geef, krijg ik dat andere klokkie

Hallo, ik ben Johan.

Enne, een van de favorieten voor de WK is natuurlijk ook Belgie,

dat zijn de Rode Duivels

En je kan lachen

Daar speelt Nederland in de tweede wedstrijd tegen.

Nou, als je ze helemaal uit hun concentratie wil halen,

dan denk ik dat je tegen de Belgen niet met gewone rugnummers,

maar met Romeinse cijfers op de rug moet gaan spelen

Want voor die Belgen dat allemaal ontcijferd hebben, sta je met vier-nul voor

Jordi, rot nou 'es op met die bal

Mischien dat ik Dick nog een tipje mee kan geven

Hij hep natuurlijk z'n achternaam niet mee.

Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties,

en dat soort dingen moeten doen.

Nou, ik weet dat 'ie een keer in Spanje is geweest.

En toen zie 'ie tegen m'n voorzitter:

"Hallo, ik ben Advokaat", en die dacht dat 'ie toen weer om geld ging zeuren

As Dick me hullep nodig hep, dan belt-ie me maar thuis

Want, hij zit in Amerika en ik zit voor de buis

Want zonder mijn adviezen, gaat 'ie geheid verliezen

Dan krijgt 'ie de volle laag en zit 'ie na twee weken gewoon weer in Den Haag

Hallo, ja. Je kan er natuurlijk lang en breed over praten

maar ik ben ook gewoon een Nederlander, he

Ja, natuurlijk hoop ik dat Nederland gewoon Wereldkampioen wordt.

En dat gun ik Dikkie natuurlijk van harte

En aan de andere kant mag het bekend zijn dat ik ook wat in textiel doe

En ik heb inmiddels honderdduizend T-shirts laten drukken

En als ze nou geen Wereldkampioen worden,

dan raak ik die dingen aan de straatstenen natuurlijk niet kwijt

Jordi, rot nou 'es op met die bal

As Dick me hullep nodig hep, dan belt-ie me maar thuis

Want, hij zit in Amerika en ik zit voor de buis

Want zonder mijn adviezen, gaat 'ie geheid verliezen

Dan krijgt 'ie de volle laag en zit 'ie na twee weken gewoon weer in Den Haag

Jordi, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal

Caramba, notros problemos.

Kijk nou es.

Tottes aparaturos naar de klotos.

Dat had je 'es in Amsterdam moeten flikken,

toen ik zo oud was als jij.

En ik woonde drie achter.

Daar had je een balkonnetje van tweeenhalve meter