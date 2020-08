Om je gierend te bescheuren van het lachen. De asielinstroom is aan zijn 33ste golf bezig (deze week weer hoppa ongeveer 400 (ja, week 33 staat er nog niet maar Bert Brussen krijgt de nieuwsbrief dus is het waar). En nu gaan ze in de AZC's -roflol- lopen miepen dat het druk druk druk is.



Toen de grens met dank aan corona dicht was, kwamen er wonderlijk genoeg steeds 100 (zie vanaf week 12) asielinstromiërs potdicht afgegrendeld Nederland binnen, en werd derhalve qua personeel afgeschaald in de AZC's. Maar nu corona aan een Tweede Golf bezig is, hebben IND en COA de roodwitte slagbomen omhoog gegooid voor 400/500 hoestende loopneusjes per week (bent u daar nog?) Lange wachtrijen buiten AZC's. Mensen die moesten staan. Geen bedden voor nieuwkomers. Nog een keer in rij staan. In de zon (hebben ze thuis niet). En dan die cruciale zin in het potsierlijke NOS-bericht: Drukte en personeelstekort bij registratie asielzoekers



"Ze kregen niet eens een stoel, want daarmee zouden ze kunnen gaan gooien."

Ehhh....

Wat moeten we in Nederland met stoelengooiers?

Zijn er bedrijven die zitten te springen om stoelengooiers?

Zijn Afrikaanse stoelengooiers goedkoper dan Oostblokstoelengooiers?

Gaan die iftar-agenten nu ook stoelengooien?

(Geinige foto van politiechef Martin Sitalsing die een stoel gooit op LinkedIN)

(Epistel van Leo Lucassen dat er in 1950 ook met stoelen werd gegooid.)



Maar hee, mensen...

Kunnen we stoelengooiers niet gewoon terugsturen naar Stoelengooistan?