De vruchten van ruim 40 jaar immigratie- en asielbeleid. Of liever gezegd, ruim 40 jaar gebrek aan enig immigratie- en asielbeleid.

Ik lees momenteel het boek Enkele Reis Nederland (2014), een verzameling artikelen die de afgelopen 40 jaar in Elsevier zijn verschenen mbt de massa-immigratie en asielverlening. En het gekke is dat, even afgezien van de grote inschattingsfout eind jaren 60, begin 70, namelijk dat de gastarbeiders hier 'tijdelijk' zouden zijn en niet permanent, de meeste journalisten, wetenschappers, en politici wisten - ook toen al, in de jaren 70 en 80 - dat die massa-immigratie van kansarmen en kanslozen uit de derde wereld, totaal ongewenst was en op termijn tot grote problemen zou gaan leiden. Die problemen waar ze decennia eerder op doelden, daar zitten wij nu middenin.

Maar nog steeds neemt de politiek geen daadwerkelijke actie - finaal stoppen met dat belachelijke asielcircus bv - en zijn er vermaningen van de kant van de Gutmenschen om bij alle incidenten van de laatste tijd vooral niet te benoemen dat eea een etnische/allochtone component heeft.

Ver weg, ergens in de VS, wordt een zwarte, George Floyd, dusdanig hardhandig gearresteerd dat hij het met de dood moet bekopen. Tragisch en schandalig, daar doe ik niets aan af, maar die gebeurtenis heeft wel geleid tot massale BLM demonstraties in de hele westerse wereld, waarbij standbeelden omver getrokken of beklad werden, waar in de VS blanken op hun knieën werden geïntimideerd als een soort boetedoening voor het kolonialisme, de slavernij, hun white privilege, etc.

Hier in Nederland zijn op Scheveningen de autochtonen de intimidatie en overlast van naffers meer dan beu, kwamen er vorig weekend vanuit Duitsland hordes Turken die van de stranden één grote zwijnenstal maakten, zijn ''jongeren'' in de Schilderswijk aan het rellen, wordt op de Pier een ruzie tussen 'drillrappers' uitgevochten met messen en guns, waarbij één dode valt, wordt Bas van Wijk doodgeschoten omdat hij een beroving probeert te voorkomen, slaat een buitenlander met Frans accent met een ketting een autoraam aan barrels, waarachter een klein kind zit. Dit is dan de ''oogst'' van de laatste weken. Als je het hele jaar bekijkt, zijn er nog veel en veel meer van dit soort 'incidenten'. Allemaal met allochtonen in de hoofdrol.

Maar wat zegt ene Jens Bosman (Lid van Dwars en FNV Jong) op de Joop mbt tot de moord op Bas van Wijk:

"Het is verrekte schandalig dat het debat wéér is getrokken naar etniciteit en migranten, in plaats van dat we de familie van de slachtoffers de ruimte geven om te rouwen"

Als 'wit' een slachtoffer van kleur maakt, moet dat met naam en toenaam en rugnummers uitgebreid en in geuren en kleuren beschreven worden - als 'bewijs' van ons collectieve racisme - maar als je omgekeerd de etniciteit bij al deze 'incidenten' benoemt, dan:

"Wat niet helpt voor gerechtigheid voor Bas is als je dood wordt aangegrepen door de rechterflank om een politiek en polariserend punt te maken."

Dan zijn we alleen maar 'polariserend' bezig. Nou ja, lees die policor onzin zelf op de Joop.