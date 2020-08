Jan Hoek (94) schreef een open brief in het AD: hij maakte de Tweede Wereldoorlog mee, werd tewerkgesteld in Duitsland, moest dienstplicht vervullen en maakte gruwelijke dingen mee in Nederlands-Indië. Of de jeugd van tegenwoordig ff kan kappen met dat gezeur over hoe erg corona is.

Hebben de kinderfluisteraars van de NOS toch een stel wandelende weemoedigen gevonden om meneer Hoek van repliek te dienen. Het examenjaar van Chantal (17) was niet zo leuk, dus zij heeft het óók moeilijk. De diplomauitreiking van Nassreddin (18) was saai, zo met die anderhalve meter. Nathalie (17) HAD ZELFS AL EEN JURK VOOR HAAR GALA EN DAT GALA GING NIET DOOR. En ook Giomy (16) heeft het lastig want 'alles is anders' en ze kon geen officieel afscheid nemen van haar klasgenoten.

Dit krijg je dus, een generatie weke sponzen, van het chronisch pamperen van kwetsbare kinderen in Rubberentegelië. Ruggengraatloze grienmachines die bij iedere tegenslag of koersverandering verzuipen in een vat verdriet. Opvoeden, we doen het echt helemaal verkeerd.