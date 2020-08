Het probleem ligt veel dieper denk ik. Het wordt bijna aangepraat dat iemand met een wat duurder horloge het zelf opgezocht heeft (zoals dames in korte rokjes).

Feit is dat er een persoon het normaal vind iemand te beroven van zijn horloge (waar iemand hard voor gewerkt heeft, misschien geërfd heeft, whatever..) en dat wanneer dat mislukt het ook nog normaal vindt om bij tegenwerking iemand dood te schieten.



De media rept over een "schietpartij" (AT5) maar volgens mij was dit een eenzijdige moordaanslag. Het gedode slachtoffer (blank, wordt deze keer wijselijk niet gemeld in de media) heeft niet teruggeschoten of zo...

De persoon die dus voortvluchtig is en geschoten geeft zou volgens politie een persoon met 'lichtgekleurde' huidskleur zijn. Deugen boven het belang van opsporing.

In dit geval zijn de politiek (het normaliseren van dit soort mensen), de media (door te de situatie te downplayen) en de politie (door het deugen) in mijn optiek gewoon de veroorzakers en facilitators hiervan.

Halsema benoemt niets maar hoopt dat er geen demonstratie komt die de linkse agenda zou kunnen benadelen en zal proberen dit via media, wetgeving en corona deze 'opstand' zo klein mogelijk willen houden. Want daar is deze media-verklaring voor.