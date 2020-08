Dit is een federale zaak! Die geven geen geld aan slachtoffers. Een jury bepaald schuldig of niet schuldig en bij een schuldig vonnis, bepaald de rechter hoe lang je weg gaat. Anders dan in Nederland hebben we hier in de VS ook minimum straffen, trouwens ook een maximum (per delict, niet totaal aan jaren). In principe begint de rechter in het midden tussen de minimum en maximum straf. Verzachtende omstandigheden verplaatsen de straf meer naar het minimum, verzwarende omstandigheden naar de maximum straf..

Overigens kunnen de slachtoffers nadat het strafrechtelijk deel erop zit, wel een civiele zaak aanspannen. Bij civiele zaken wordt leed omgezet naar geld. Maar veel van deze meisjes waren (aspirerend) model en als hun carriere profijt heeft gehad, dan is 'leed' lastig te bewijzen. Epstein en zijn gang gingen te werk als veel loverboys. In principe is er geen dwang, maar wordt er misbruikt gemaakt van iemand in een lastige situatie en een beter leven beloofd. Verachtelijk, maar in veel gevallen niet strafbaar..