Gelezen:

Geachte heer Aboutaleb,

U heeft het giga druk, dus ik val maar met de deur in huis met belangrijke informatie, waar u wat aan heeft:

𝗥𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗲 𝗸𝗼𝗿𝘁:

Ik ben moleculair geneticus, en ben dat vanuit de biochemie geworden aan de Rijksuniversiteit Leiden. Tevens inmiddels ook meer dan 20 jaar werkzaam in de farmaceutische & medische industrie.

𝗙𝗼𝘂𝘁𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗮𝘁𝗶𝗲 𝘃𝗮𝗻 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗣𝗖𝗥 𝘂𝗶𝘁𝘀𝗹𝗮𝗴𝗲𝗻 - 𝗘𝗿 𝗸𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗲𝗻 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮 𝘇𝗶𝗲𝗸𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗥𝗼𝘁𝘁𝗲𝗿𝗱𝗮𝗺 𝗯𝗶𝗷:

Ik heb zelf ruime ervaring met PCR, omdat dit in mijn universitaire vorming zat als biochemicus/moleculaire genetica hoofdvak. Dus ik weet goed hoe de vork in de steel zit.

Even los van de vraag of de aan u gerapporteerde positieve PCR test aantallen nou procentueel erg weinig voorstellen, en er in relatieve zin eigenlijk weinig aan de hand is, is er iets veel wezenlijkers, wat u echt moet weten:

De GGD’s presenteren u een ‘toename’ in absolute cijfers van positieve PCR test uitslagen. (helaas niet procentueel...). Een positieve PCR uitslag toont louter en alleen aan, of er bij iemand (een stukje) viraal RNA in neus slijmvies zat….

𝗖𝗿𝘂𝗰𝗶𝗮𝗮𝗹:

Iemand bij wie de test positief is, BETEKENT NIET, dat die persoon ook daadwerkelijk klinisch is geïnfecteerd, ziek is, of ziek gaat worden. Dat kan een PCR uitslag helemaal niet aantonen. Daar is deze moleculair biologische assay niet voor. Daar heb je namelijk extra klinische parameters voor nodig, want de PCR detecteert niet eens, of er intact virus RNA aanwezig was in de persoon, noch kun je iets zeggen of het virus infectieus is, of is geweest.

Ik maak mij ernstig zorgen, omdat u nu onterecht de indruk heeft, dat het aantal potentieel zieke mensen met corona zal gaan toenemen, maar dat is dus niet correct!

U, of een van uw medewerkers, kan mij contacten voor verdere toelichting hierover. Maar u kunt dit eigenlijk aan elke klinisch biochemicus vragen.

𝗭𝗲𝗹𝗳 𝗱𝗲 𝗣𝗿𝗼𝗲𝗳 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗺 𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻:

U kunt dit ook heel makkelijk zelf verifiëren. De GGD verzamelt al weken/maanden, al data van wie positief getest is. (+ BCO)

En aangezien de incubatie tijd van het virus zo ongeveer 1 week is (max 12 dagen), kunt u zowel retrospectief, alsook prospectief zo zien, of er allemaal extra zieken bij zijn gekomen, resp. zullen komen binnen 1 dikke week. Dat is niet het geval. En ik voorspel u, dat dit ook niet zal gebeuren. Een klein deel van corona zieken komt soms ook in ziekenhuis terecht, maar ook de ziekenhuis opnames zitten de afgelopen maanden op een nullijn. Dus u kunt eigenlijk al zien dat daar niets additiefs gebeurd is, of gebeurt.

Dus hier aan kunt u al zien, dat die positieve PCR uitslagen nergens toe leiden.

U stuurt nu uw beleid en maatregelen op basis van angst voor extra “besmettingen”, maar die term is dus een zeer misleidende term voor de positieve PCR test uitslagen, die niets meer betekenen, dan wat vermoedelijk oude fragmentjes RNA van het virus, of soms zelfs een ander verwant virus. Het gaat daarbij ook nog eens om hooguit amper 1–2 % van alle geteste personen. Helaas blijft de media de term “besmettingen” maar gebruiken, maar zij realiseren zich niet wat de implicaties hiervan zijn, en weten zij niet eens wat PCR inhoudt. Ik wel. En vele vakgenoten met mij ook.

U zult begrijpen, dat ik mij daarom ernstig zorgen maak, want ik zie dat er hele verkeerde conclusies worden getrokken.

Met vriendelijke groeten,

Drs. Mario Ortiz Martinez biochemicus, medical advisor farma.

PS deze brief is ook verstuurd naar alle kamer leden en naar de leden van de veiligheidsraad.

