Toch is het juist deze combinatie die het feit nieuwswaardig maakt. Er wordt wel vaker iemand in België vermoord, en zelfs het feit dat het om een ex-burgemeester gaat is nauwelijks de moeite van het vermelden waard. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal wel nog de beelden van die torenseks voor ogen, en daardoor wordt de moord nieuwswaardig. Het contrast tussen de ongedwongen wip op de toren, die haar toch wel op een of andere manier sympathiek maakte, en de brute moord vind ik toch wel schokkend, in ieder geval erger dan wanneer ik bijvoorbeeld in de krant zou lezen dat iemand Rutte vermoord had.