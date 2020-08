Weer iemand uit het onderwijs, die stappen allemaal in de politiek omdat ze zo godvergeten veel vrije tijd hebben. Gelukkig staan ze wel ver naast het werkelijke leven. Nog nooit gewerkt in het bedrijfsleven.

Oh toch, als taxichauffeur! Daar leer je toch ook wel levenswijsheden op, welke wel passen in het straatje van Drugs66. Hij weet als geen ander wat drugs doen, als hij de doorgesnoven uitgaanstypes naar huis brengt in zijn taxi. Daarom wil D66 cocaïne en XTC ook legaliseren.

Ze hebben nu 2 mensen die lijsttrekker willen worden. Benieuwd of ze ook zo achterlijk veel publiciteit krijgen als het CDA, met hun lijsttrekkersdebatten.

Laten we hopen van niet. Was Robbie maar gebleven. Dan was de partij in ieder geval tot 0 gereduceerd.