U kan zich vast nog wel herinneren dat er een bermbommetje ontplofte op de Autoroute du Gratisgeld, de weg waar Sigrid Kaag met haar D66-karavaan overheen kachelde. Nederlands subsidiegeld naar een Palestijnse hulporganisatie (UAWC) die banden had met een terreurorganisatie (PFLP); boem is ho bij een nederzetting, zeventienjarige dochter van een rabbijn dood en twee boeven (Samer Mina Salim Arbid en Abdul Razaq Farraj) die voor een Nederlands salaris de handen uit de mouwen staken opgepakt. Ónze Sigrid Kaag deed gauw een 'wir haben es nicht gewusstje', dus Van der Staaij, De Roon en Voordewind vragen stellen 'over het bericht dat de Nederlandse regering waarschuwingen zou negeren over het financieren van een NGO met banden met terrorisme', aangezien Israëlische instellingen Nederland per brief gewaarschuwd hadden voor de banden tussen UAWC en PFLP.

De kaagje-van-leiden-antwoorden kwamen 20 juli en vandaag, twee weken later, komt het AD om de hoek kakken: "Volgens minister Kaag zijn er nooit aanwijzingen geweest dat de UAWC banden heeft met terreurorganisaties. Uit brieven van drie pro-Israëlische instellingen blijkt echter dat de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse gebieden in 2012, 2018 en 2019 is gewaarschuwd voor banden tussen de UAWC en de Palestijnse terreurgroep PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina)." Ja makkers, dat wisten we dus al, en wat we ook al wisten, is die maffe modeshow die de Nederlandse afvaardiging in Ramallah heeft gelopen met die schurken. Op een foto die bij GeenStijl onder de deurpost door werd geschoven ontdekten we naast een paar van die vale kaaskoppen onder anderen ook de gearresteerde Abdul Razaq Farraj - bestuurslid van de UAWC, hij zou de opdracht tot de aanslag hebben gegeven, bovendien zou hij leden rekruteren voor de terreurorganisatie PFLP én hij zat daarvóór ook al in het gevang. U leest het allemaal HIER.

Het UAWC kreeg trouwens 11,7 miljoen euro.