Wat wij nou toch kregen van een kuchende man in een regenjas die nogal verontwaardigd is over het feit dat de Nederlandse regering al tig keer is gewaarschuwd voor de banden tussen de door ons betaalde """landbouworganisatie""" UAWC en het terroristische Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), banden waarover minister Kaag eergisteren aan de Kamer schreef: "Nee, er zijn geen aanwijzingen bekend bij Nederland en andere donoren dat UAWC banden onderhoudt met de PFLP. Subsidiering had dan geen doorgang kunnen vinden." Een gezellige foto van de Facebookpagina van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ramallah uit 2017. Tijd voor wat uitleg!

De man in het midden is Fuad Abu Seif, directeur van de UAWC. Helemaal links staat Rezeq Al-Barghothy, voorzitter van het bestuur van de UAWC die volgens NGO Monitor door Palestijnse media als vertegenwoordiger van de veroordeelde terrorist Ahmed Saadat, baas van de PFLP, wordt gezien. Helemaal rechts staat Ubai Aboudi, Monitor and Evaluation Officer van de UAWC en onlangs veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden.

Sowieso al een ontzettend fijn gezelschap, maar de tweede man van rechts en de mevrouw links vooraan maken het helemaal af. Die mevrouw was namelijk onze Plaatsvervangend Chef de Poste in Ramallah en de meneer is Abdul Razeq Farraj. Farraj is bestuurslid van de UAWC en werd vorig jaar oktober gearresteerd door Israël omdat hij ervan wordt vedracht opdracht te hebben gegeven tot de aanslag explosie waarbij een 17-jarig meisje overleed. Hij zou bovendien actief leden voor de PFLP recruteren. En nu moet u niet denken dat het als een enorme verassing kwam toen deze man in oktober 2019 een terrorist bleek te zijn, want Farraj zat al jaren daarvoor gevangen vanwege zijn banden met de PFLP.

Wie de twee mannen op de achterste rij zijn, weten we niet precies, maar de man rechts was volgens onze bron in ieder geval ook een Nederlandse ambtenaar en dat lijkt ons gezien zijn ongemakkelijke glimlach niet bepaald onwaarschijnlijk. Nou ja. Wij zijn benieuwd of minister Kaag deze foto als bijlage stuurt in haar antwoord op nieuwe Kamervragen over de kwestie. Wordt vervolgd!

Van gezellig op de foto met Nederlandse ambtenaren...

... Naar een mugshot om voor altijd te bewaren!

Bonusinfo

De man rechtsboven is Samer Arbid, die er door Israël van wordt verdacht het explosief bediend te hebben bij de aanslag. Arbid was werkzaam als accountant voor de UAWC en werd hoogstwaarschijnlijk met Nederlands belastinggeld betaald. Rechtsonder is Walid Hanatsheh, die de aanslag enkele dagen van tevoren met Farraj besproken zou hebben.

Toch 38 likes binnengeharkt