Optreden Eagles of Death Metal Bataclan onvergetelijk. Parade Kennedy abrupt afgeblazen. Bloembollen helemaal in deze winter. Interview Ruud de Wild ging Fortuyn niet in de koude kleren zitten. NOS, lekker gewerkt jongens, bijna weekend. In een verklaring laat Hamas weten dat de bomaanval bewijs is van "the vitality and bravery of the Palestinian people, and of the fact that it will not surrender to the crimes and terrorism of the occupation. (...) Hamas leader Ismail Haniyeh, in his Friday sermon in the Gaza Strip, called the killing “a heroic attack,” though he claimed ignorance as to who was responsible." De IDF meldt inmiddels dat "an improvised explosive device was used in the attack. Police sappers determined that the bomb had been planted earlier at the spring and was triggered remotely when the family approached it." Zelfs de Nederlandse ambassadeur in Israel (zelfde werkgever als de NOS-redactie) spreekt van "killed in a bomb attack", maar geweldig dat de NOS nog even een slag om de arm houdt, ze staan immers boven de partijen. Kan iemand de NOS-herstelrubriek ondertussen even in de gaten houden?