Laten we nu eens goed kijken naar de demonstranten en de middelen die ze gebruiken. En dan bedoel ik natuurlijk niet dat jointje daf ze roken.

1: Dat roze spandoek. Leuk dat ze de GS kleur gebruiken hoor, maar wat voor n verf is dat, en wat voor een doek. En dat touw, wat is dat. Hoeveel co2 is uitgestoten bij de produktie daarvan en welke chemische stoffen etc. zitten er in die materialen?

2: Die hangmatten en gronzeiltjes ? Zijn die bio afbreekbaar?

3: Hun schoeisel? Is dat leder of zalando zooi ? Indien leder dan toch zeker wel van biologische scharrel koeien met een goed leven en humane dood! Is het zalando of dergelijke, dan toch zeker zijn er compensatie boompjes geplant voor de co2 van het teansport naar hier?

4: Hun kleding, door oma gemaakt of van primark of wish want kinderarbeid en chemische kleurstoffen ende transport uit china en.. ach laat ook maar!

Kneitergek. Goed bedoeld, maar kneitergek!