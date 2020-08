Wat weer een naar stuk van Schimmelpenninck. Het kan zijn hoor dat weinig belasting betalen door iemand die miljonair is, niet heel tof is, maar dat denigrerende toontje weer over iemand die blijkbaar alleen goed is in tassen en auto’s kopen....... is dat een argument of zo? Nee.

Babel wegzetten als iemand van privilige, om maar eens in de tijdsgeest te duiken, is op zijn zachts gezegd schaamteloos.

Sander Cornelis graaf Schimmelpenninck, een jongeman die met een gouden lepel in de mond is geboren. Een kereltje dat misschien geen miljonair is, maar van meet af aan was zeker dat deze graaf een welgesteld leven tegemoet zou gaan. Dat heet nu geprivilegieerd zijn. Lees zijn bio.

De graaf vindt dus dat een jongen uit de Bijlmer geen miljonair kan zijn? Babel heeft hard moeten knokken om de voetballer te worden die hij is. Ja hij heeft geluk goed te zijn in een sport waar hij dan vet goed betaald zal worden. Hij heeft dat alles zelf bereikt, dus so what? Was hij mislukt, dan was Babel nu iemand met een laag betaald baantje, iemand op wie types als Schimmelpenninck neerkijken.

Ik kots meer van dit soort verwende elitekereltjes dan van iemand die hard gewerkt heeft, iets bereikt en dan inderdaad een niet zo slimme opmerking maakt.