Het begint langzaam enge vormen aan te nemen, het gemak waarmee alles om en nabij de FvD weggezet en, baserend op pure haat, veroordeeld wordt alsof het de nieuwe NSDAP is. Terwijl dát juist de methoden waren, waarmee de NSDAP zijn politieke tegenstanders uitschakelde. Het is niet eens meer bewust "demoniseren" geloof ik. Dat tijdperk zijn we inmiddels voorbij: het is een "way of life" geworden voor links: Baudet en co zijn erger dan Hitler en als Baudet aan de macht komt, rijden de treinen weer naar het oosten. Juist ja. Aan links: DOE GVD EENS EFFE NORMAAL! Stelletje fascisten. Eva Vlaardingerbroek heeft een mening en een visie op de maatschappij die gebaseerd is op eigenverantwoordelijkheid en zelfverwerkelijking. Rechts dus. Niks extreem en volledig legitiem dus. Hoe haalt een kabouter als Sander S, het in zijn botte hoofd om haar dan maar gelijk "radicaal rechts" te noemen? Als FvD radicaal was, was het allang verboden en opgeheven, ZEKER niet in de laatste plaats doordat de rechterlijke macht het spelletje meespeelt met de zittende kliek. Het feit dat dit NIET gebeurd is en ook niet aanstaande is, is genoeg bewijs om die haatdoctrine per onmiddelijk te stoppen. Het feit dat dát niet gebeurt, laat zien waar de werkelijke radicaliteit zit: in de haat van links naar alles dat anders denkt als zij zelf. Het gevaar komt, net als de spreekwoordelijke kogel, van links.