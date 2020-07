Hmmmnee.

Want het verschil is niet enkel de toon.

Het is de toon en of je het over een meerderjarige of minderjarige hebt.

En..., als ik me niet vergis, hebben we het met Alexia nog altijd over een minderjarige.

Dus Paternotte heeft helemaal niet gelijk.

En dat manifest staat daar volledig los van.

Dit heeft niets te maken met de vrijheid van meningsuiting.

Het is hoe je een minderjarige bejegend.

En het interesseert mij geen hol dat ze een prinses is, want waar het dat aangaat ben ik tegen het koningshuis.

Maar waar het minderjarigen aangaat trek ik resoluut een lijn.