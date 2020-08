Toch denken we dat als ZE Ghislaine hadden willen pakken, ze dit al in New Hampshire gedaan hadden, dus ze redt het vast wel. Maar goed, de court files dus, hier in hun volledigheid te zien, in dit draadje een aantal highlights. Uiteraard brisant allemaal, net als het gegeven dat de FBI al voor hun interview in 2011 met Virginia Roberts in het bezit was van die bekende foto met Prince Andrew en Virginia, met Ghishlaine op de achtergrond. Kortom, they all knew.

Maar goed, Ghislaine dus, want die stond midden in het leven. Gevraagd naar Ghislaines coïtale handelingen, antwoordt Virginia als volgt: "This happened on so many occasions. The island was a place where orgies were a constant thing that took place (...). Well, there was quite a few girls and it was — excuse me, if I’m saying this in an inexplicit way, but I don’t know how else to say it. So if you don’t understand, please let me know — girl-on-girl action. So there was a lot of (...)", ja, wat volwassenen de dagschotel noemen.

Nou, dat werk dus. En volgens dezelfde getuige was ook Bill Clinton van de partij. "I remember asking Jeffrey what’s Bill Clinton doing here kind of thing, and he [Epstein, red.] laughed it off and said well he owes me a favor. He never told me what favors they were. I never knew. I didn’t know if he was serious. It was just a joke." Virginia zegt Bill Clinton te hebben gezien met "2 young girls I couldn't identify. (...) It was just 2 girls from New York." Sowieso een hele sloot notabelen erbij gelapt in deze files, dus daar gaan we nog van horen.

Onderstaand even Cernovichs take. We weten het, dat is geen onbesproken figuur, maar Eric Weinstein gelooft in zijn redemption, en hij zit er écht zonder systeembril bovenop. Interessante bevinding: best een groot aantal namen in het document blijven redacted, ofwel onherkenbaar gemaakt, al kan dat ook weer aan de versie liggen die hij voor zich heeft.