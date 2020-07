In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg de gevel van het Amsterdamse W Hotel wat nieuwe ventilatieschachten aangemeten en een nacht later is het gewoon wéér raak. Dit keer liep de Indoor Soccer Academy Cluppi in Amsterdam Nieuw-West (zeg maar het Troetelbeertjesland van de hoofdstad) een ernstige vorm van loodvergiftiging op. Een voetbalschool (en 'partner' van de gemeente) in Amsterdam beschoten. Noem dat maar toeval, in de nacht dat half Amsterdam bij het Joël Veltman-altaar rouwt om de verkoop van hun voetbalheld. ENFIN, de politie is uiteraard weer op zoek naar de gebruikelijke 'twee daders op een scooter' maar ziet u rijden, laat ze vooral passeren zonder preventief te controleren of ze in het bezit zijn van brute aanvalswapens. Want dat preventief fouilleren... "zet mensen op achterstand". Heel erg benieuwd welk pand morgen wordt beschoten & wanneer er weer eens een paar doden gaan vallen.

UPDATE: Ter info. Op het adres van Cluppi zit ook 'El Otmani Gym' van Mourad el Otmani.

