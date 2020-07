: eeh vanuit Belgie, dat laatste liever niet. Wat bijzonder is, is dat niemand weet waarom er in BE meer besmettingen en doden zijn maar waarschijnlijk meten ze anders. Iedere bejaarde in een tehuis wordt ongeveer meegeteld als corona dode. En dit land is verlamd door van Ranst en die ene jongen van 18 jaar die (toevallig)corona had wordt steeds aangehaald om te vertellen dat het voor jongeren dodelijk is. Maar goed, het mondkapje is wel het minst irritant en ik ben er wel aan gewend in de trein en de supermarkt.