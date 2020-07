Tsja. De faux pas van La Doutzen (dus niet La Kroes want het opgewarmde lijk Neelie). Ik citeer: leg Zwarte Piet maar eens uit op Jamaica. Verder geen kwaad woord over Hedonism, maar de meesten gaan er juist heen voor de "verboden" negers. Yeah, right. Leg Zwarte Piet maar eens uit als witwijfie op onze Antillen. In het fokking Nederlands.

Wat de penis van @Spartacus betreft. Ergens is er vast wel een minder Freudiaanse verklaring voor het geleverde monnikenwerk tot 2020 so far. Echt, zo'n geinponem als @Mosterd als collega. Een beetje fappen op Taylor Swift (swift, what's in a name) en er een toppikkie van maken.

Je zult maar het conservatisme in zijn ware gedaante moeten aanschouwen. En dan het minst liberale ooit ever: I told you so.

Maar welbeschouwd doe je de dingen niet alleen maar voor je zelf: nos.nl/artikel/2341888-polen-wil-zich...

Die turntrainer. Mijn bloed kookt. Ondanks (?) het weer.