:

Peter Green heeft het in de jaren 70 wel voor zijn kiezen gehad. Tijdens een tournee in Duitsland is hem op een feest ergens in een landhuis LSD gevoerd (ook aan Danny Kerwin, meen ik) en dat pakte totaal verkeerd uit. Daarna is hij geloof ik 2 jaar zijn huis nauwelijks uitgekomen, en heeft zijn familie hem laten opnemen. Hij is volgens mij nooit echt 100% meer hersteld, ook al trad hij de laatste jaren weer met redelijk succes op met de 'Splinter Group', heette het dacht ik.

Als 16/17-jarige wist je dat in 1971/1972 helemaal niet; er was helemaal nog geen internet, er waren geeneens computers, je merkte alleen dat je favoriete band, Fleetwood Mac, onherkenbaar veranderd was, en Green er niet meer bij was. Ik tikte in die tijd een soloalbum op de kop, The End of the Game, één van de vreemdse LPs die ik ooit kocht. Je kon toen eigenlijk al goed horen dat dit gespeeld werd door een man in grote mentale problemen.

Maar goed, ik heb destijds nog overwogen om naar Green's concert in 2009 in Amsterdam te gaan, maar ik kon onmogelijk, weet ik nog. Toch hoor je het enthousiasme van het publiek als hij zijn succesnummer Black Magic Woman speelt. Laat dat mijn tribute voor deze fantastische muzikant zijn:

www.youtube.com/watch?v=7BCp-pccdIg