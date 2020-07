@HoerieHarry

We hebben het er gisteren al over gehad maar hoorde vandaag tijdens een goede liquid lunch met een Istanbul maat via de grapevine (behoorlijk betrouwbaar) het volgende.

1) Radicale moslim imams in het Midden Oosten vinden het maar niks dat de Hagia Sophia een moskee is geworden. Waarom? Niet uit respekt voor christendom maar zij zien het als heidens. Onder het motto het is een kerk en daar maak je geen moskee van. Maw ze hebben liever dat die wordt gesloopt en dan een nieuwe moskee wordt gebouwd. Volledig geschift die idioten.

2) AKP en co. hielden een enquete onder de generaties Y en Z en vroegen: Ben je blij dat de Hagia Sophia een moskee is geworden. Waarom Y en Z? De AKP hoopte dat men in grote getalen ja zou zeggen want zij zien de jeugd als de nieuwe AKP stemmers. Uitkomst. 85% zei. Het interesseert ons niet, wat ons interesseert is dat we geen baan en toekomst hebben en daar zorgen jullie niet voor. Ouch! Ik heb het onderzoek overigens niet gezien dus hou een slag om de arm maar het verbaast me niet.

3) Wat Istanbul Y en Z generaties erger vinden is dat de oude Bomonti brouwerij, in de 19e eeuw gebouwd door een Italiaanse familie en officieel industrieel erfgoed, wordt gesloopt. Waarom? De brouwerij was een jaar of 10 opgeknapt en er waren talloze cafes en restaurants in echter het was officieel eigendom van de staat (nu AKP dus) en die hebben het "verkocht" aan het Diyanet en dan weet je wat er gaat gebeuren. Platgooien want jeugd, drank en plezier zijn eng en mag niet en dus een moskee bouwen. In en in triest dit.

4) En dit is nog triester. De afgelopen 10 is het geweld tegen vrouwen, eerwraak, mishandelingen, verkrachtingen toegenomen en de straffen zijn verlaagd. Waarom? AKP wil vrouwen bang maken en het enige wat ze moeten doen is heel veel kinderen werpen en thuis achter het fornuis staan. Maw niet werken en nauwelijks op straat.

Tot zover het "opgewekte" nieuws uit Turkije. Helaas hadden de GS heren daar gisteren geen aandacht voor. Ik ben nml benieuwd hoe Zihni op dit nieuws had gereageerd.