Het is grotendeels waar wat Gelauff zegt, want er staat bij de NOS niemand op de loonlijst van de regering, noch is er overheidssturing. Dat is allemaal bij wet vastgelegd en wordt ook als zodanig nageleefd.

Dat veel programmamakers en NOS-werknemers minder op hebben met het politieke spectrum aan de rechterkant is een ANDER verhaal, maar dat is geen kwade opzet, regeringssturing of overheidsregel, dat is vooral omdat ter rechterzijde men geen interesse heeft om journalist te worden, of programmamaker of zin heeft om voor een omroep te werken. Daar kan je dan steeds maar weer over zaniken, maar je kunt ook je eigen omroep oprichten zoals ON (*proest, kuch*) of je eigen maar dan echt politiek geleurde media opzetten zoals het FvD-journaal. Met ON weet je: Het zijn wappies, met FvD journaal weet je: Totaal politiek eenzijdig gekleurde verhalen.

Wie roept: "De NPO is de spreekbuis van het kartel" gaat voorbij aan deze wettelijke garanties en maakt zich dus feitelijk druk over het feit dat er vooral ook andersdenkenden leven in dit land, die toevallig oververtegenwoordigd zijn in de media, niet in de laatste plaats door de luiheid, laksheid en de andere beroepsvoorkeuren van rechtse jongens en meisjes. Word dan ook journalist, of meld je eigen omroep aan!

Overigens in deze opvallend: Niet zelden zijn deze roepers en klagers dan weer Trump-fan of hebben ze sympathie voor Poetfin of Orban, in welke landen WEL sprake is van een tendens richting overheidscontrole op de media en in Hongarije en Rusland is deze vrijwel absoluut. Wat de indrulk wekt dat het "rechts" helemaal niet gaat om anafhankelijke media, maar vooral om media die het rechtse verhaal vertellen. Die zogenaamde VVMU is wat mij betreft niet in goede handen bij rechts, want die maken er al heel snel een verbod van op andere geluiden.