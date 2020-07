Heeft Rutte zijn Mijter en staf mee? Want Sinterklaas komt tegenwoordig uit Nederland en het Nederlandse volk is de Zwarte Piet.

Noem het zoals je wil, het is en blijft een gift.

En de eeuwen oude wet van de zwaartekracht is hier weer van kracht :

Sh@t rolls downhill.

Wat zoveel betekent dat uiteindelijk de Nederlandse burger weer de dupe is.

De EU is voor ons een transfer unie richting zuidelijke landen, niets meer en niets minder.

Laten we nou eens de voor en na delen van zo'n EU tegen elkaar afwegen en dan vooral mbt het financiële/economische belang hiervan.

Als we terug gaan naar het begin zien we dat het Nederlandse volk keer op keer buitenspel is gezet en het inspraak systeem ( referendum) zelfs is afgeschaft vanwege de niet gewenste uitkomst. Het volk is de mond gesnoerd.

Ja sorry hoor, maar ik kan voor de huidige coalitie geen enkele sympathie meer opbrengen en mijn bloed kookt. Ik wordt bestolen door deze witte boorden maffia.

Wat een gaaf land leven we toch he? Waar je als Nederlander

"pissed on & pissed off" kan voelen op een en hetzelfde moment.