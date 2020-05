Nog even over die EU cadeaubon van 500 miljard + een """lening""" van 250 miljard voor het zuiden genaamd "Next Generation EU".

We raamden eerder al dat het door Merkel en Macron voorgestelde wederopnbouwfonds van 500 miljard euro Nederland netto zo'n 23,5 miljard euro zou kosten. Dat was gebaseerd op de vorige ESM-verdeelsleutel, maar nu komt de EU zelf met een raming voor de 500 miljard aan giften 'van' de Europese Commissie (PDF, blz 51). Op basis van die sleutel maakte econoom Silvia Merler de bovenstaande berekening. En Nederland staat weer eens trots en fier op 3 van de top 3 nettobetalers.

En we willen niet bijdehand doen, maar PER CAPITA betalen we bijna twee keer zoveel als de Fransen en 121 euro meer dan de Duitsers. Zeg, waarom liquideren die kut-Alpenturken niet gewoon een deel van hun 2,451.8 metrische ton aan goudreserves, het is immers de OP TWEE NA GROOTSTE GOUDRESERVE TER WERELD. Wopkes CDA lijkt ook een beetje in paniek te raken, want het officiële CDA-twitteraccount liket deze tweet van FvD-raadslid Adrien de Boer over de kwestie.

Middels gezamenlijke leningen gaat de Europese Commissie het geld 'zelf' op de kapitaalmarkt ophalen, en dat maken het dus eigenlijk gewoon een soort coronabonds. Ook wil de Europese Commissie zelf belastingen gaan innen op multinationals en CO2 en dit vervolgens als 'eigen middelen' inzetten. Zo worden we langzaam een transferunie in gefluisterd, verwordt de EU van een Europese herverdeler tot een Europese belasting-inner en is er niets dat we daaraan kunnen doen. Democratie noemen we dat, maar dan van ná de managerial revolution.

"Alles wat er in dit plan staat, is ons kabinet tegen"

En we weten waar het geld NIET voor gebruikt wordt...

Voorpagina van de Nederlandse New York Post