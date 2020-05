Eerst gooit mutti Merkel, zonder enige vorm van ruggespraak dan ook met Mark, Sebastian, Mette, en..... (naam van Zweedse premier even kwijt) het ff met Macron op een akkoordje, kosten: 500 miljard, dan toept Von der Leyen over met 750 miljard, waarvan 500 'gift', en 250 een soort hele zachte lening, maar de olijfoliestaten beschouwen dat toch allemaal maar als een soort 'fooi', want 'eisen' zelf 1500 miljard, en om te bewijzen dat de Europarlementariërs met hun enorme salarissen en dito 'onkosten'vergoedingen echt totaal van de werkelijkheid zijn los gezongen, pakken echt joviaal uit met 2000 miljard.

Ons kleine calvinistische kutlandje heeft na de bankencrisis stevig bezuinigd, met name Rutte II heeft gesaneerd dat het een lieve lust was. Niet altijd verstandig, want snijden in de zorg blijkt in tijden van corona toch wel een dingetje. En het bezuinigen werd de PvdA niet echt in dank afgenomen, gezien een megaverlies van 29 TK zetels.

Hoe dan ook, en hoe je ook mag denken over de (of sommige) bezuinigingen, het resultaat was wel dat de overheidsfinanciën er tamelijk gezond bij stonden in 2017. Dat moet natuurlijk in de eerste plaats Nederland en de Nederlanders ten goede komen, daar moeten niet zuidelijke landen van gaan profiteren die de afgelopen 10 jaar (en daarvoor eigenlijk altijd al) niks gedaan hebben om te hervormen, om te buigen, corruptie en zwarte economie te bestrijden etc.

En als er dan toch 'massieve' miljardensteun naar het zuiden moet, dan zullen daar voorwaarden aan verbonden moeten worden. Dat landen als Italië, Spanje, en ook wel Frankrijk dat hooghartig van de hand wijzen - want behalve tekorten door een 'zwierig' bestedingspatroon hebben ze daar wel een 'surplus' aan 'trots' - maakt dat ik steeds sterker geneigd ben te reageren: nou, los het dan lekker zelf op; you made your bed, now sleep in it.

En waar ik me ook wild aan erger, zijn de hondsbrutale chantagepogingen van die zuiderlingen mbt hun coronapech:

"Volgens de voorzitter David Sassoli beseffen we de ernst van de crisis niet"

Ja, in Italië en Spanje hebben ze het voor hun kiezen gekregen, maar ze doen net alsof zij de enige zijn. Hier in Nederland naderen we onderhand ook de 6000 coronadoden, hebben we ook een lockdown gehad van 11 weken, verkeren vele bedrijven op de rand van faillissement.

"Ja, maar jullie kunnen dat makkelijk opvangen, want jullie hebben geld zat". Omdat we daar de afgelopen 10 jaar voor gezorgd hebben door streng te bezuinigen, stelletje zuidelijke lamlullen!