De gedachte dat consumenten bij dalende prijsniveaus hun consumptie uitstellen is één van de fabeltjes die steeds weer worden gebruikt om het aanjagen van inflatie mee te verdedigen. Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor. In een goedlopende economie dalen de prijzen omdat concurrerende ondernemers de goederen en diensten steeds efficiënter weten te produceren. Economische groei is op lange termijn feitelijk niets anders dan technologische vooruitgang (is ook de reden waarom juist de economen er geen laars van begrijpen en er ook feitelijk niets aan bijdragen.) Inflatie zorgt voor ongelijkheid, de bezitters van de produktiemiddelen (1% elite) worden immers bevoordeeld tegenover de leveranciers van arbeid (working middle class). Sinds 1973, toen de VS de goud-dollar koppeling losliet, is de middenklasse daar totaal uitgehold. Niet voor niets gaat de democratie daar met sprongen achteruit, een betrokken , brede middenklasse is immers een voorwaarde voor een democratisch bestel. In Frankrijk waren de gele hesjes het eerste teken dat de onderkant van de middenklasse aan het bezwijken is. Je de blubber werken en nog niet rondkomen, ook hier in Nederland zie je het steeds vaker. Onderdeel van dezelfde fabel : je moet een 'onafhankelijke' centrale bank hebben. Resultaat : de stemmende middenklasse heeft geen enkele zeggenschap meer over de centen waar ze voor werken. Centrale banken hebben in naam allerlei 'economische doelstellingen' maar ondertussen zijn ze de dood in de pot voor onze welvaart. Lord Acton : The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is the people versus the banks