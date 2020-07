Zo'n juichverbod moet toch ooit door iemand verzonnen zijn, wie weet wel als grap tijdens een vergadering of zo, vervolgens is het ergens in een dik pak notulen terechtgekomen en in de bureaucratische molen verwerkt tot richtlijn.

Zou er nou écht niemand als dik betaalde beleidsmedewerker of oplettende ambtenaaar tijdens dat proces zijn/haar vingertje hebben opgestoken en heel voorzichtig hebben opgemerkt dat zoiets niet gaat werken ?

Of was het: "Het staat in de notulen/concepten met de handtekening van Bruis eronder dus wij ambtenaren hebben het maar uit te voeren" ? Klinkt best bekend eigenlijk.