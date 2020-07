Teams in beter bevolkte gebieden met veel leden hebben meer geld, meer contributie. Daardoor kunnen ze uit meer mensen de besten selecteren en kunnen ze hoger spelen. Daardoor worden ze weer aantrekkelijker voor spelers van buitenaf. Dus ploegen in the middle of nowhere zullen minder snel uitgroeien tot een topclub. Zo werkt het nu eenmaal. Ik zie het bij onze volleybalvereniging. Grote jeugdafdeling, waardoor er al snel geselecteerd kan worden. Dit is al het geval sinds 2000, dus de spelers in het eerste team zijn toen ook al geselecteerd. Daarom speelt onze eerste ploeg volgend jaar in de bijna-hoogste divisie en lonkt de eredivisie zelfs. De ploegen in de regio verliezen hun beste spelers aan onze vereniging omdat ze geen zicht hebben op een goed team bij hun eigen club, wegens te weinig mensen.