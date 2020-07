"Today, we, the undersigned millionaires, ask our governments to raise taxes on people like us. Immediately. Substantially. Permanently." Ja. Weet je, je kunt ook gewoon meer aan goede doelen doneren zonder dat je de overige 46.8799.917 miljonairs aan hetzelfde regime hoeft te onderwerpen. Maar dat volstaat volgens de club niet. "The problems caused by, and revealed by, Covid-19 can’t be solved with charity, no matter how generous. Government leaders must take the responsibility for raising the funds we need and spending them fairly. (...) So please. Tax us. Tax us. Tax us. It is the right choice. It is the only choice. Humanity is more important than our money."

Het project wordt o.a. geleid door Oxfam International (bekend van tv) en The Club "De planeet heeft kanker en die kanker is de mensheid" of Rome, dus vergeef ons enige ideologische argwaan. Maar goed, als ze zonodig met geld willen strooien, doe het dan gewoon hier!