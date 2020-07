Simone Weimans. Mustafa Marghadi. Milouska Meulens. Iris van Lunenburg. Dwight van van de Vijver. Pete Wu (foto). Nadia Moussaid. Fidan Ekiz. Giovanca Ostiana. Arno Vermeulen, de Witte Chinees. Ajouad El Miloudi. Danny Ghosen. Kefah Allush. Humberto Tan. Gerri Eickhof. Karl Noten. Iedereen van FunX: NPO-paus Shula Rijxman had talloze opties, en tóch koos ze voor roomblanke rechts-bretel Jort Kelder als voorganger in het racismedebat tegen niemand in het algemeen maar alle blanken in het bijzonder. En toen konden ze daarna niemand meer vinden die mee wilde doen. (Vooral Zihni had een goeie reden.) Wie het toch niet kan laten om zich te ergeren aan hoe de Publieke Omroep zichzelf weer van haar meest Linkse Kerk laat zien, hier het misboekje. Aan de rest van Nederland: veel plezier buiten, het is mooi weer vandaag!

Misboekje met Wit Huiswerk in de Linkse Kerk

08:41 - NPO1 - Ook hier. Ervaringen van Racisme (Ook hier!)

08:45 - NPO1 - Typhoon, Blues & Blessings (Nieuwe antiracisme-missionaris heeft ook nog muziek te verkopen)

09:40 - NPO1 - Ook hier. Ervaringen van Racisme (Onduidelijk of herhaling, of een nieuwe anekdote)

09:45 - NPO2 - Geloofsgesprek (Want je moet geloven om het te zien)

10:00 - NPO1 - Wij Slaven van Suriname: Anton de Kom (Programma over breed gehuldigde schrijver, zelf overigens nooit slaaf geweest)

10:00 - NPO2 - Eucharistieviering (Hopelijk serveren ze wijn want daar zijn we dan al wel aan toe)

11:00 - NPO2 - Kerkdienst (Nog eentje, voor de zekerheid. Je kan niet genoeg knielen)

11:00 - NPO1 - Radio Oranje TroostTV (Luisteren naar de krokodillentranen van Memphis en Virgil)

12:00 - NPO1 - NOS Journaal (sportprogrammering rond de strijd om de Divibokaal)

13:10 - NPO1 - De NieuwsBV Extra: Het Slavernijverleden van Suriname (Patrick Lodiers, de Dad Joke-versie van Tim Hofman, gaat proberen geen Surinaams accent te imiteren want daar is ie nu écht te oud voor)

13:25 - NPO2 - Brainwash Talks (Voor wie nog steeds niet wil luisteren)

13:55 - NPO1 - Het koninkrijk (Eppo Bosch van Bontebal wilde ook per se een adelijke invalshoek om met Reisbureau NPO naar de binnenlanden van Suriname te kunnen vliegen. Zelfs als dat betekende dat hij met Waldemar Torenstra moest samenwerken)

14:55 - NPO2 - De boeddhistische blik: Becoming who I was (Want het is een *inclusieve* kerkdag!)

17:25 - NPO1 - Het Grote Racisme Experiment (NPO test kijkerspubliek tot het uiterste om te zien wanneer Dit Land het gedram spuugzat is)

18:00 - NPO1 - NOS Journaal (Nieuwe standen in de strijd om de Divibokaal)

19:20 - NPO1 - North Sea Jazz 2020 in concert: Metropole Orkest & Friends (Experimentele oefening waarin het Metropole optreedt met een openlijke geweldsdreiger en nazaat van slavenhouders, ene Akwasi)

19:50- NPO3 - 3 op reis (Geraldine, meisje met de jongenskont, is op Madagaskar. En dat hoort bij Afrika, snapt u.)

20:00 - NPO1 - NOS Journaal (Spannend, spannend, die strijd om de Divibokaal!)

20:25 - NPO1 - De stelling van Nederland (De Preek, met Jort "Witter wordt het niet" Kelder!)

21:25 - NPO1 - Ook hier. Ervaringen van Racisme (Nóg meer anekdotes? Toe maar!)

22:05 - NPO1 - Op1 met Jeroen, Fidan en Mark Rutte (Waarin de premier gaat toelichten waarom hij draaide op zijn Zwarte Piet-standpunt?)

22:20 - 23:10 - NPO2 - Why We Hate (Het late avondgebed, waar de echt diepe vragen gesteld worden)

De meest verwarde verzameling boze geesten is overigens niet op de verrekijk, maar op de VPRO-website: Clarice Gargamel heeft de meest naargeestige drammers om zich heen verzameld voor een avondje boos ja-knikken in Pakhuis de Zwijger. Wat weer een grap op zich is, want zwijgen is óók racisme, naar wij dachten?

In ieder geval geen Zihni vandaag!

En ook geen roomblanke Gen Zeur-kinderen