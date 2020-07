Tsja, zoals de heilige St Johannes vroeger al zei: "Ellek nadeel hep se voordeel". Toen de coronacrisis op zijn hoogtepunt was - of dieptepunt, het is maar hoe je het ziet - zeg van half maart tot eind mei, daalde de 'instroom' van klaplopers uit de derde wereld tot 100 per week; nog een paar dozijn eraf en je zou werkelijk gaan denken dat de 'nul' eindelijk in zicht kwam. Maar niks hoor, hoe meer versoepelingen er komen, des te meer klaplopers melden zich alweer per week. In augustus zullen we wel weer op het oude niveau van 500/700 per week zitten.

Het is jammer dat Nederland - en in het verlengde uiteraard de EU - die lage instroom niet weet te consolideren, en inderdaad op korte termijn weet terug te brengen naar praktisch nul.

Maar soms gebeuren er ook wel eens dingen die de burger (een beetje dan) moed geven: vorige week heeft de Tweede Kamer met haast een twee-derde meerderheid eindelijk dat onzalige plan afgestemd om 500 'weeskinderen' hierheen te halen van Lesbos. Weeskinderen, die om te beginnen geen wees zijn, en in ca 80% van de gevallen ook geen 'kind' meer: het zijn allemaal jonge mannen, een paar jongens van 17/18 wellicht, maar het gros is ouder en liegt over zijn leeftijd om in aanmerking te komen voor vestiging in een rijk West-Europees land.

En wat tonen de 'usual suspects', de Gutmenschen op de Joop, en bv ook de koningin van policor Nederland, Sheila Sitalsing, zich weer slechte verliezers:

"Niet alleen VVD, CDA, SGP, FvD en PVV stemden tegen, partijen die zich op voorhand al tégen hadden verklaard, want is een wees wel een wees, zul je zien dat er straks herenigd moet worden met vaders en moeders en broertjes en zusjes, en voor je het weet heb je een heel dorp aan je staart hangen. En is een kind wel een kind, want zo’n jongen van 15 met op z’n bovenlip het vermoeden van een snor is straks volwassen, zitten we met een niet te socialiseren testosteronbom opgescheept"

En dan kan Sitalsing die overwegingen wel 'kleinzielig' vinden van 'hardvochtig' rechts, maar het is wel de realiteit, die bv de Duitsers, die er al een paar honderd hebben opgehaald, inmiddels hebben ondervonden. Maar Sitalsing blijft gewoon, leugenachtig, spreken van "weeskinderen'' en ''kindvluchtelingen'', net zo leugenachtig als de echte kinderen (van een jaar of 5/6) die je altijd op de foto's ziet die berichten hierover begeleiden: de kinderen van die foto's zijn nooit 'alleenstaand', die zijn in het gezelschap van ouders, en de figuren waar het hier om gaat, zie je pas zodra ze de terminal uit komen wandelen: jonge gelukszoekers met state-of-the-art mobieltjes.