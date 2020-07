Aaand it’s lights out for the first race of the delayed Formula One season here in the Austrian town of Spielberg on the Red Bull Ring, where Valtteri Bottas starts from pole despite spinning off track in the qualification, with his Mercedes AMG teammate Lewis Hamilton on his side locking out the front row on the grid, because he was obviously not penalized for ignoring a yellow flag situation in Q3 Oh sorry dat mag ook gewoon in het Nederlands zeker nu de kaarten geherverschuffeld zijn: HAM heeft WEL een grid penalty van drie plekken gekregen, dus Max en Albon gaan van 3 & 5 naar 2 & 4 en Hamilton knielt van P2 richting plek 5.

Echt ENORM zin in een paar uur rondjes over een bergcircuit in een prachtig Europees land waar de zon schijnt en het 25 graden is, en we met het fijne Engelse commentaar van Crofty & Co op F1TV (of elders) gaan kijken naar de titanenstrijd tussen de technologische DAS-foefjes van Mercedes, en de skills van Max Verstappen (die in 2019 en 2018 deze race won). De Ferrari’s kun je uit je Fantasy Team gooien dit seizoen, Vettel haalde Q3 niet eens (en is aan het einde van het seizoen weg bij Ferrari) en Karel de Klerk start ook ergens in de middenmoot (P7). 15u10 gaan de lichten uit op een circuit zonder publiek maar corona of niet: The Show Must Grosjean!

UPDATE 15u23: Mechanische DNF voor Max. Motor ging stotteren en deaud.

UPDATE 16u45: Absurde slotronden met veel crashes en safety cars eindigt met 1/2 voor Mercedes, maar HAM krijgt een tijdstraf voor het van de baan rammen van Albon, en eindigt 4e. Bottas 1, Karel de Klerk 2 en Lando effing Norris op 3.