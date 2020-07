Bron + duiding gevonden!

Wegens vragen over de foto onder de moedelozing van maandag, de bron is hierboven opgeduikeld. Klinkt ons als een fair & balanced actie van de jongedame: collectief tegen racisme, maarrr niet door groepsdruk laten bepalen wat je wel en niet zou moeten doen. Hup voetbalmeisje!

Terug naar de wanorde van de dag: Christopher Nolan cancelt stoelen, dus de wokies cancellen Christopher Nolan. Nou weten we dat staand bier drinken niet mag van de coronaregels maar als we moeten kiezen hebben we liever een echte boa aan de bar, dan een deugboa. Want die drinken alleen Kool Aid en dat hebben we niet. Wat we ook niet meer hebben, zijn de allerfoutste subreddits, dus we vragen bij dezen of jullie nog tips hebben. In ruil daarvoor hebben we alvast Pritt z'n favo NSFW-sub, want die bestaat nog wel. (NOG WEL!, roept iemand achterin de bar.) Beschaafder kan ook, overigens, maar goed we willen dus graag jullie tips. Nabesprekingen van de lezing van gisteren kunnen ook in de comments, want vandaag werd er met dat Redditverhaal, maar ook met de YT-schrapperette en het uitgummen van stukjes Southpark weer een nieuwe episode aan de pro-actieve woke purge toegevoegd. Ja, dat internet, dat gaat nog eens heel klein worden. Gelukkig is de kroeg nog gewoon open, en werken we overigens aan interessante gasten voor de liveshows: donderdag hebben we Dennis Schouten in Chips. Nootjes. Bier, en een week later (9 juli) mag je Chips. Nootjes. Bier. En Wierd Duk in de agenda zetten!

NPO-ambtenaren versus iemand met eigen mening

Hoe werkt cancel culture? Nu.nl heeft deze verwijderd...

Hier een raarrr verhaal over het hoe en waarom.

Nee je kunt zo niet tanken schat

Raad de film

Laatste kans om te lachen om Little Britain?

Zachtjes voor de buren bij vertrek svp