Een FvD'er citeren op een gevoelige kwestie, dat is BEST RISKANT vandaag de dag. Toch zuchten we hierboven even mee met Bel, en knikken we instemmend om het simpele feit dat ze gelijk heeft: als een heilig huisje wit is, mag je er de fik in steken, of het omver trekken, of het uit de geschiedenis gummen. Als het heilige huisje van kleur is, dien je het met sieraden te omhangen, nederig voor te knielen en stevigere fundamenten onder te leggen. Nog beter is om collectief in te haken en een ijzeren ring te vormen om alles van kleur te beschermen. Bijvoorbeeld zoals Reddit doet: een CEO van de interactieve RSS-feed van het internet kondigde onlangs al aan zijn blanke baan aan iemand van kleur te geven, en het platform is nu subreddits aan het verwijderen - waaronder uiteraard 'rechtse' kanalen, meme-feeds en pro-Trump-draadjes, zoals /r/the_donald.

Enkele verwijderde subs:

En daar stopt het natuurlijk niet:

YouTube is op zijn beurt Stefan Molyneux aan het bannen: een populaire (edoch wat ons betreft wel een arrogante en iets te doorgefokte) libertariër die miljoenen volgers heeft en misschien niet de meest geloofwaardige "MA" is op het internet, maar echt niet minder eerlijk dan bijvoorneeld de nepnieuwsmachines AD.nl en NOS.nl, om maar twee actuele fake news-verspreiders te noemen. Overigens jorist YouTube ook twee echte nazi's: KKK-leider David Duke en Charlottesville-koekwaus Richard Spencer. Maar ja: ook dat ruikt naar VvMU-hatende willekeur als extreemlinkse opruiing van BLM of Antifa, of religieus radicalisme van om het even welke god maar allah in het bijzonder gewoon kan blijven staan.

Maar verder roepen we echt niet al jaren dat na het uitgummen van Alex Jones (wat iedereen wel best vond want die is immers gek, nietwaar?) de censuurstift van de woke left cancel culture als een tiran over de tekentafel van de creatieve vrije samenleving trekt. Het is geen vijf voor twaalf meer. Het is Four Past Midnight, en niets heeft straks nog zijn eigen smaak. En wie toch zijn eigen sausje wil serveren, krijgt de klikploegen van Rutger Gulag Wassink op bezoek. Op het Mediapark wordt stilletjes gejuicht.

Molyneux moet er bijna van huilen

Meerderheden zijn vogelvrij verklaard op Reddit

Bedenk een onderschrift