We mogen weer wat dichter bij elkaar zitten want we hebben de ergste loopings en scherpste bochten van de achtbaan gehad!

Het slechte nieuws: BLM ging langs op het Catshuis en Rutte begon na afloop gelijk wéér een normaal normaal te cancellen. Het goeie nieuws: BLM ging langs op het Catshuis en na afloop stonden alle beelden nog overeind. Het was ook niet echt BLM, het was Gideon "Gikkels" Everduim, Bijlmerrapper, thans van DENK en voor hiphop-begrippen een prima rap sheet in deze virtuele karaokebar. Bovenstaande video zullen we maar onder "woordkunst" scharen (en bovendien kunnen we dat ik-pis-in-je-bek-verzet tegen de ver-DWDD'de Keesdekoningisering van de hiphop eigenlijk best begrijpen).

Belangrijker was vandaag de versoepeling: forenzen mogen weer naast elkaar in de trein zitten dus dat betekent dat reaguurders met hun dikke lease-Duitsers weer meer ruimte hebben op de weg. Maar vanavond is iedereen natuurlijk op de fiets want we hebben dorst en alcohol achter het stuur is als je hond op een hete dag in de auto houden: misdadig. Genoeg gemoraliseerd - we lijken de KRO wel, we moeten aan de slag: op de leestafel ligt de gendergids het verkiezingsprogramma van D'66 de MSM, opgesteld door Don Arthur van Amerongen. Die kun je klassikaal bespreken. Of gewoon BIERRR gaan drinken, want versoepeld smaakt alles beter. Prosit!

Nog snel ff onderzetters en een muziekje bestellen (nu het nog kan), morgenavond zitten we hier met Chips. Nootjes. Bier. En Hans Teeuwen!

Excuses aanbieden gaat nog eens heel groot worden