De artwork kan nog wat scherper en de studio is nog niet klaar, maar de eerste gast is een KLINKENDE NAAM. Zijn nieuwe show - Nou Lekker Dan - ging na één try-out in corona-quarantaine, maar het zijn geen tijden om stil te zitten. Op HansTeeuwenWorld.nl kun je zijn descent into madness volgen in de in eigen woning opgenomen lockdownshow Smerige Spelletjes. Maar hij roert zich ook in het racismedebat: zijn excuses aan Johan Derksen gaan viraler dan corona in een zweterige carnavalskroeg. Kwart miljoen views op de frontpage van GS. 215k+ views op ons corporate Twitteraccount. Richting een half miljoen op Dumpertje. Die kant gaat het op Hans' Facebook ook op, en richting de 50k op zijn Insta.

Als die kleffe lapzwans van een Arie Boomsma op zijn Insta adverteerders belt over een Akwasi-grapje in Veronica Inside, laten alle MSM hun knip- en plakmachines gretig snorren. Maar wanneer Hans vanuit een slaapkamer doet wat honderden "journalisten" van Persgroep, Mediahuis en -Park niet lukt (namelijk humor van "racisme" scheiden, en Amerikaans politiegeweld van Zwarte Piet), dan is het tuimelgras bij de overtikgeiten. Het gaat alleen online viraal en dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten over de "pluriformiteit" van medialand. NOU, dan nodigen wij hem toch lekker zelf uit? En hij komt, de Cabaretier des Vaderlands!

Op donderdagavond 25 juni om 21:00 uur. Live op GSTV YouTube. Chips. Nootjes. Bier. En Hans Teeuwen!