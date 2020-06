Jahaa. Het is warm. Erg warm. Je zou zelfs kunnen zeggen: heet. Poeh poeh. Nou nou. Maar. Nederland. Let op uw saeck. Het coronavirus is nog niet verslagen. Het RIVM (riep in februari nog "waait wel weer over, die corona") waarschuwt nu voor VENTILATORS DES DOODS die virusdeeltjes pardoes uw gezicht in blazen, als u zin heeft om even fijn af te koelen. En nou niet allemaal tegelijk in uw zwembad springen!