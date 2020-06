In 2018 zijn er geen maatregelen genomen en 9000 doden. Als je covid19 wilt vergelijken zou er ook geen maatregelen genomen moeten worden zoals in Zweden maar ik voorspel nu al dat in dit dichtbevolkte landje er veel meer doden zouden vallen dan met de griep in 2018. Om over tekort aan IC-bedden en stervende mensen op de gangen van ziekenhuizen maar te zwijgen. Gelukkig is ons dat allemaal bespaard gebleven.