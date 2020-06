Ook al gecanceld. Die "foute" blauwe blobs in uw tuin. De Volkskrant is Nederland ZWEMBADSCHAAMTE aan het aanpraten, want het loopt de spuigaten uit. Eerst mochten we van de krant, die tot medio maart tot aan de rand gevuld was met advertenties voor vliegvakanties, niet meer vliegen. Toen moesten we allemaal thuisblijven wegens lockdown, toen werd het warm en droog, met als volstrekt logisch gevolg dat u massaal zwembaden ging inslaan, met als motto: als wij niet meer naar het zwembad mogen, dan komt het zwembad maar naar ons.

Volgens de Volkskrant zijn zwembaden "asociaal" en moet u zich "schamen". Maar beste mensen. Dat hoeft echt niet. Ze zijn gewoon stinkjaloers, daar op drie hoog achter op hun peperdure Randstad-balkonnetjes. F*ck Vitens. F*ck Volkskrant. We wonen in een delta, en het IJsselmeer zit tjokvol, en als die leeg is beginnen we aan het Tjeukemeer en de Goëngarijpsterpoelen (wiki). Spetter, pieter pater lekker in het water. BESTEL MAAR. BESTEL MAAR. BESTEL MAAR.