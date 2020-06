Alarmfase 1 in Nederland want de boel is weer eens zo opgedroogd als het seksleven van Linda Duits. Terwijl u onbezorgd met een ijsblokje in de pina colada op anderhalve meter afstand van een ander ligt te genieten van de ochtendzon daalt het grondwaterpeil met een halve centimeter per dag, tot een kritieke waarde. Derhalve, geef de hortensia wat extra te drinken (wel vanavond hè), was de boomhars van de M3, vul een zwembad en poets uw tanden met de kraan open, nu het allemaal nog kan en mag, want straks is watergebruik weer verboden en dan had u de waterschapsbelasting net zo goed in het lage waterpeil van de IJssel kunnen smijten. Het wordt zelfs zó droog in Nederland Atacamaland, dat woningen kunnen gaan verzakken. Dat is verdomd vervelend, maar hey, het is geen genocide ofzo.