euh, links? VVD is rechts, heeft alles gedaan om dit land via oa. bezuinigingen te verrechtsen. Verloedering inderdaad. Met hun kapitalisme en marktwerking. Waar haal je dat links dan ineens vandaan? Verward verhaal.

Neemt niet weg dat er een groep idioten bezig is nog idioter tekeer te gaan, maar dat zijn geen linkse mensen, dat zijn idioten die zich SJW-ers noemen, of antifacisten. Maar dat is geen links. Dat is rechts met een sausje -kijkmijnoueensdeugen-

Niemand die meer opkomt voor de armen, de 400.000 kinderen in ons land die onder de armoede grens moeten opgroeien. Niemand die opkomt voor de 40.000 daklozen, waaronder veel jongeren. Niemand die opkomt voor de uithuisgeplaatste zzp-ers die ook geen cent te makken meer hebben.

let's face it: links is dood. En ga me hier dus niet vertellen dat de VVD links is, want dat maakt me enorm boos!

Godverdomme!