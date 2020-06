Lieve GeenStijl, gaan we nu aan elke steekpartij een item wijden?

Kunnen we het misschien eens hebben over de toename van volautomatische wapens in de handen van criminele pubers? Een mooi voorbeeld is te zien in de aflevering van Bureau Brabant van 15 juni 2020. Het gaat dan om de beschieting van twee waterpijpcafé's in Eindhoven. Link: www.politie.nl/gezocht-en-vermist/gez...

Op de beelden in de uitzending beschiet een scooterrijder twee maal een shishacafé, met een automatisch wapen. Het opmerkelijk is dat het geen AK47 of kloon daarvan betreft, maar een VZ61 Skorpion. Dit is een apart klein Tsjechisch machinepistool. Ik vind dat opmerkelijk, van die Skorpion zijn er zo'n 200.000 gemaakt (Tjecho-Slowakije), en van de totale AK-familie honderd miljoen (bron Wiki).

Dat er van een geweer waarvan er honderd miljoen exemplaren zijn gefabriceerd een of twee in Nederland opduiken is dan logisch. Maar een 'Skorpion' is, gezien de productie-aantallen relatief zeldzaam.

Hier een plaatje van een Skorpion om te vergelijken met de beelden van de bewakingscamera's: en.wikipedia.org/wiki/Škorpion