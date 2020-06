Middelbare school (#12 Dat Dan Weer Wel)

Maar als ik dan bedenk h�, wat wilden ze mij nu op die middelbare school leren?

Bijv. wilden ze mij aan mn verstand brengen hoe, bij biologie wilden, ze mij leren hoe bijna onzichtbare beestjes hm, zich ongeslachtelijk voortplanten op de bodem van de oceaan. Who gives a fuck, ik kom daar nooit!

Van die rare termen, van die rare termen bij Nederlands, een onwelvoegelijkvoornaamzetsel.

En bij geschiedenis, dat de cralacralamatius 6000 voor Christus cralamantius veroverde onder leiding van palmaxdelangpanglangkangkang. Nee maar heyhey, je moet eigelik zo in de geschiedenisles gaan zitten, ik heb een hele goeie tip, als er mensen zijn die nog op school zitten, een geweldige tip, je moet zo gaan zitten, je moet PAL voor die leraar gaan zitten, en dan bij alles wat hij zegt: "zo zeg, echt waar? Serieus, meen je dat nou? Zo nou, daar sta ik van te kijken, echt waar? Z�� hey, en das allemaal echt gebeurd? Z� man, das boeiend, ik hang aan je lippen, ga door, z�� zeg, boeiend, boeiend boeiend boeiend boeiend boeiend boeiend boeiend, interessant boeiend! Hey, hoe weet je dat allemaal? Boek? Welk boek? HEY!" Ja wij waren heel erg jonge, wij waren heel erg op de middelbare school. We hadden ook een leraar en die zei altijd, ja daar kon hij niets aan doen, maar die zei altijd uh, jongens kunnen jullie uh kunnen jullie uh, en dan zei ik eh, en die jongen naast me ih. Dan krijg je zo jongens kunnen jullie uh eh ih! En er was ook een leraar, er was een leraar was op een gegeven moment in slaap gevallen en hadden we hem met kabels zo zn handen bij elkaar gebonden, en van die passers in zn nek gestoken tot hij helemaal dood was man. Ja en dat kon in die tijd helem��l nog niet h�. Nee een leraar doodsteken in die tijd, daar kwam je niet mee weg. Ik zal je zeggen, als je in die tijd een leraar doodstak waren de rapen gaar, dat wil zeggen, de spreekwoordelijke rapen, geen echte rapen natuurlijk, dat snap je h�. Zijn geen echte rapen die gaar waren, dat zijn spreekwoordelijke rapen, is een uitdrukking, is een gezegde, is een manier om iets duidelijk te maken, is een gezegswijze. Maar geen echte rapen natuurlijk h� dat snap je h�. Geen echte rapen die gaar waren dat waren spreekwoordelijke rapen, die waren gaar, maar geen echte rapen natuurlijk, natuurlijk niet. Spreekwoordelijke rapen, die waren gaar, maar de echte rapen natuurlijk niet. Tuurlijk niet! Dachten jullie dat dat echte rapen zijn? Tuurlijk waren dat geen echte rapen, denk nu toch eens na! Dat kan toch helemaal niet! Echte rapen die gaar waren! Op zon moment?! Op zon moment?! Dat kan toch helemaal niet man! Dus die vent die ligt daar dood te bloeden, en in een keer van: "Hey de rapen h�!" Dat kan toch niet man! Dat zijn spreekwoordelijke rapen, die zijn gaar! Luister, luister, luister! Ik wil alleen maar zeggen, als je zoiets flikte in die tijd, dan had je de poppen aan het dansen. Dat bedoel ik. Maar geen echte poppen natuurlijk. Nee! Poppen kunnen toch niet dansen man! Je kan ze wel laten dansen, met een touwtje kun je ze laten dansen maar als je ze weg dan uggg, gebeurt er niks. Die poppen kunnen helemaal niet dansen, dat zijn spreekwoordelijke poppen, dat overdraaglijk, das allemaal niet echt, das figuurlijk. Ik bedoel, luister, die rapen en die poppen is van hetzelfde laken een pak, dat bedoel ik. Ja, das geen echt pak. Tuurlijk is dat geen echt pak, een echt pak. Wie maakt dr een pak van lakens? Wie? Wie? Wie? Zal ik zeggen wie? De kukluxklan. Die wel. Maar luister, nee! Die hebben er niets mee te maken. Die worden er dan met de haren bijgesleept, met de spreekwoordelijke haren worden ze er bijgesleept. Want dat kan niet h�, want dan moeten ze eerst die puntmuts af. Maar mensen denk nou toch eens na! Mag ik even iets zeggen misschien, das heel raar, jullie denken nou die vent die ligt daar met 30 passers in nek kapot te gaan in zn eigen bloed, op dat moment denkt iemand: "zo dan gaan we eens even wat rapen klaarmaken h�" "Hey hallo poppetjes, wat zijn jullie daar leuk aan het dansen" "Oh, daar hebben we de kukluxklan, "hallo gezellig, kom erbij, puntmuts af, bij de haren pakken" Dat kan toch niet man. Alles moet ik uitleggen, ik vind dat zo vervelend! Was allemaal in de jaren 80 h�, mijn middelbareschooltijd. Wat een verschrikkelijk decennium was dat. Zat ik daar in een of ander kraakpand, met een dun jasje vol met principi�le buttons, zat je daar lauwe cola te drinken, en te genieten van de schitterende muziek van de jaren 80: "Shout, shout, let it all out, these are the things I can do without, come on!"