"Activism is a way for useless people to feel important, even if the consequences of their activism are counterproductive for those they claim to be helping and damaging to the fabric of society as a whole."

Dit zei N.B. een zwarte meneer over activisten als 'FH'. 'FH' die bang is voor rechtse media, voor de mogelijkheid dat rechts ergens garen bij spint, die onderwerpen 'te belangrijk' vindt om niet over te demonstreren tijdens de ergste pandemie in een eeuw (ook al glibbert ze nu naar de stelling 'ik had het over demonstratierecht, niet over het onderwerp') en die dus overduidelijk niet boven de partijen staat.

Dit overtreft de vonkenregen van Krikke ruimschoots, omdat het het recht op leven van alle inwoners van Nederland potentieel ondermijnt.