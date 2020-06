Trump zei maandag tijdens zijn toespraak "I am mobilizing all available federal resources, civilian and military, to stop the rioting and looting (...)". Meerdere eenheden uit de reguliere krijgsmacht (full-time, ipv de part-time National Guard), in totaal 1600 man, zijn in Washington DC ingezet. Maar vervolgens stelde Trumps minister van Defensie dus dat hij het hier niet mee eens is. "The option to use active duty forces should only be used as a matter of last resort, and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act (wiki)". Echter, ná de bovenstaande toesprak had Espter "a meeting at the White House" en draaide hij zijn besluit active duty-makkers naar huis te sturen weer terug. Kortom, wordt vervolgd.

Ook gisteren, verscheen er een openbare brief van de voorzitter van de Joint Chiefs of Staff, generaal Mark A. Milley, aan de krijgsmacht. Het is vrij diffuse taal. "We in all branches, all components, and all ranks remain committed to our national values and principles embedded in the Constitution. (...) As members of the Joint Force - comprised of all races, colors, and creeds you embody the ideals of our Constitution . Please remind all of our troops and leaders that we will uphold the values of our nation , and operate consistent with national laws and our own high standards of conduct at all times." Je zou dit als een dreigement kunnen lezen dat de legertop voorts gaat weigeren hun professionals in te zetten voor interne wetshandhaving.

Het probleem lijkt vooral dat Trump in zijn gebrek aan verfijning lichtelijk kleurenblind is voor het grondwettelijke onderscheid tussen de inzet van de National Guard bij interne handhaving, en het inzetten van het professionele leger bij interne handhaving. Trump denkt gewoon; we hebben het mooiste leger ter wereld, en die willen vast wel even komen helpen, zijn ze toch voor? Grote kans trouwens dat de meerderheid van de bevolking dat onderscheid ook niet zo acuut beleeft.

En dan klapte Mad Dog Mattis er gister ook nog eens overheen met een stuk in The Atlantic. "When I joined the military, some 50 years ago, I swore an oath to support and defend the Constitution. Never did I dream that troops taking that same oath would be ordered under any circumstance to violate the Constitutional rights of their fellow citizens—much less to provide a bizarre photo op for the elected commander-in-chief, with military leadership standing alongside." Wat dan weer leidde tot Trumps onderstaande reactie. Na de breek een aantal foto's van ongeïdentificeerde soldaten.

Dit waarschijnlijk wel gewoon National Guard