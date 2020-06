Goed nieuws voor iedereen die vindt dat heel hard rondjes rijden met een auto een grondwettelijk recht is dat je niet zomaar opzij schuift. Het mag weer. De FIA, dat is zeg maar de Femke Halsema van de autosport, heeft de officiële kalender voor de eerste acht Formule 1 races van het nieuwe seizoen gepresenteerd. De hoogmis der paardekrachten begint op 5 juli met de Grand Prix van Oostenrijk, bekend van gewonnen worden door Max Verstappen in 2019, en daarna verplaatst het hele circus zich niet omdat er het volgend weekend gewoon weer een race op de Red Bull Ring gehouden wordt, namelijk de Grösser Preis der Steiermark [zal wel iets met de oorlog te maken hebben, red.]. Wij schrijven meteen maar twee P1'tjes op voor Max en hebben nu al zin in objectieve wetenschappers die de race 'als viroloog' gevaarlijk vinden, maar als expert in het Radio 1 Journaal niet. Vrrroem vrrroem!