Eickhof had een Nederlandse moeder. Zijn vader is onbekend, maar is vermoedelijk van Surinaamse afkomst.[1] Eickhof groeide op in Tuindorp Oostzaan in Amsterdam. Met zijn moeder woonde hij in bij haar ouders.

Eickhof begon zijn loopbaan in de journalistiek na een studie antropologie toen hij op de radio hoorde dat Migrantentelevisie Amsterdam mensen zocht die een cursus programmamaker wilden volgen. Nadat hij de cursus had volbracht, mocht hij een jaar stage lopen bij het actualiteitenprogramma Kenmerk van de IKON. Vervolgens stuurde Eickhof een open sollicitatie aan het NOS Journaal, redactie buitenland.

Eickhof begon als redacteur buitenland, om daarna over te stappen naar de functie verslaggever. Hij werkte in crisisgebieden als Congo-Brazzaville, Bosnië, Kosovo, Irak, Rwanda en Burundi. Tijdens de Kosovo-oorlog in 1999 deed Eickhof verslag vanuit Belgrado. Hij zorgde voor enige ophef door in het NOS Journaal verslag te doen met een schietschijf op zijn revers, uit protest tegen een bombardement op een Servische tv-zender.[2] Het merendeel van zijn tijd werkt hij in Nederland. Ook legde hij enige tijd in weblogs verantwoording af voor zijn journalistieke keuzes en dilemma's. (WIKI)