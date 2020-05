A) Johan Remkes want het is altijd Johan Remkes

B) Frits Huffnagel, heeft trouwens ook verstand van casino's

C) Robin Linschoten, had nog tijd over

D) Ivo Opstelten, (reden: vergeten, red.)

E) Gordon, schijnt over onvermoed talent te beschikken

F) Stef Blok (oh nee die is al minister, red.)

G) Wybren van Haga, durft over partijgrenzen heen te stappen

H) een Vrouw

I) Iemand anders, namelijk...