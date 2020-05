Jaja.. Corona.

Goed voor de clicks in de media. Verder veel paniek en veel van de paniekzaaiers vragen nu steun aan want oh jee, geen geld.

Mooie manier om van personeel af te komen, want personeel is toch een last.

De groene agenda erdoor drukken. Meer macht naar de EU. Iedereen volgen via een app, in veel landen zijn alle opstanden en betogingen voorafgaande aan corona de kop in gedrukt....

Corona is een zege voor een heleboel regeringen.

Als corona helemaal weg is zitten we nog met alle naschokken van.

En dan komt de (seizoens-) griep. Wederom veel doden aanstaande. Gaan we dan ook steunmaatregelen geven?